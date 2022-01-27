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    СМИ: «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели после медобследования в немецком клубе

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    Врачи леверкузенского «Байера» запретили нападающему «Зенита» Сердару Азмуну тренироваться в течение двух недель по медицинским показателям, сообщает «Матч ТВ».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    В середине января Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Перед этим иранский футболист прошел углубленное медицинское обследование в немецком клубе.

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    • «Когда Азмун по собственной инициативе пошел проходить медобследование с "Байером", ему пришло заключение, что ему нельзя две недели тренироваться по медицинским показаниям», — сказал собеседник издания.

    Ранее стало известно, что «Зенит» не отпустил Азмуна в расположение сборной Ирана на матчи отборочного турнира ЧМ.

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