СМИ: «Байер» запретил Азмуну тренироваться две недели после медобследования в немецком клубе

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
В середине января Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Перед этим иранский футболист прошел углубленное медицинское обследование в немецком клубе.
«Когда Азмун по собственной инициативе пошел проходить медобследование с "Байером", ему пришло заключение, что ему нельзя две недели тренироваться по медицинским показаниям», — сказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что «Зенит» не отпустил Азмуна в расположение сборной Ирана на матчи отборочного турнира ЧМ.