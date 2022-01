«Спартак» объявил о запуске своей криптовалюты

Московскийпервым в российской Премьер-лиге объявил о запуске клубного фан-токена.

«Спартак» в партнерстве с криптовалютой Chiliz начал сотрудничать с крупнейшей блокчейн-платформой в индустрии спорта и развлечений Socios.com.

«Спартак» анонсировал запуск фан-токена $FCSM.

«Наш клуб первым в российском футболе получит свой фан-токен — цифровой актив, который выведет общение болельщиков с любимой командой на новый уровень.

Сегодня у "Спартака" около 17 миллионов болельщиков по всему миру. $FCSM поможет этой большой аудитории влиять на жизнь красно-белых как никогда прежде.

Болельщики смогут участвовать в принятии самых важных маркетинговых решений, будут получать эксклюзивные скидки и специальные предложения, а еще получат возможность заработать уникальные призы — например, VIP-билеты или игровые майки с автографами футболистов.

Благодаря приложению Socios.com болельщики со всего мира смогут общаться между собой и соревноваться в играх или квизах, получая реальные либо цифровые награды и преимущества.

Уже скоро мы объявим точную дату выпуска фан-токена $FCSM, а также тему первого голосования для его обладателей в приложении Socios.com», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

🇷🇺Zdravstvuy Rossiya.

Russia’s most successful club have chosen https://t.co/2FROhSNgw8 as their official Fan Token partner.

Welcome to the family, @fcsm_official.#BeMoreThanAFan ⚡ $CHZ pic.twitter.com/OHhrTJhb6O