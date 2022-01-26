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    «Спартак» объявил о запуске своей криптовалюты

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    Московский «Спартак» первым в российской Премьер-лиге объявил о запуске клубного фан-токена.

    «Спартак» первым в РПЛ запустил клубный фан-токен
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    «Спартак» первым в РПЛ запустил клубный фан-токен

    «Спартак» в партнерстве с криптовалютой Chiliz начал сотрудничать с крупнейшей блокчейн-платформой в индустрии спорта и развлечений Socios.com.

    «Спартак» анонсировал запуск фан-токена $FCSM.

    «Наш клуб первым в российском футболе получит свой фан-токен — цифровой актив, который выведет общение болельщиков с любимой командой на новый уровень.

    Сегодня у "Спартака" около 17 миллионов болельщиков по всему миру. $FCSM поможет этой большой аудитории влиять на жизнь красно-белых как никогда прежде.

    Болельщики смогут участвовать в принятии самых важных маркетинговых решений, будут получать эксклюзивные скидки и специальные предложения, а еще получат возможность заработать уникальные призы — например, VIP-билеты или игровые майки с автографами футболистов.

    Благодаря приложению Socios.com болельщики со всего мира смогут общаться между собой и соревноваться в играх или квизах, получая реальные либо цифровые награды и преимущества.

    Уже скоро мы объявим точную дату выпуска фан-токена $FCSM, а также тему первого голосования для его обладателей в приложении Socios.com», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

    Помимо «Спартака», с Socios.com сотрудничает уже более ста спортивных организаций из 25 стран, среди которых такие футбольные клубы, как «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Интер» и «Арсенал», а также клубы НБА, НХЛ и НФЛ.

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