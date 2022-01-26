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    Орлов рассказал, надо ли «Зениту» оставлять Азмуна на вторую часть сезона

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что у нападающего «Зенита» Сердара Азмуна не будет проблем с мотивацией, несмотря на то, что летом он перейдет в леверкузенский «Байер».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Зенит благодарен Азмуну, он честно отрабатывает свой контракт. Кто его в дубль переводит? Было обращение пресс-атташе Макаренко. Он сказал, что Азмун — игрок "Зенита" до лета 2022 года. Больше никакой информации не было.

    Вы все в плену интернета. По закону Сердар делает все правильно, он прекрасно относится к "Зениту" и хотел бы получить бонусы за сезон, в клубе выплачивают большие бонусы за победу в чемпионате.

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    • Если его отправить в "Зенит-2" или дубль, он не получит то, что заработал. Способен ли он помочь клубу в оставшееся время? Он профессионал и будет приносить пользу, как и приносил», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

    Напомним, Азмун подписал с «Байером» пятилетний контракт. Иранец перейдет в немецкий клуб по окончании текущего сезона.

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