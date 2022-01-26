Орлов рассказал, надо ли «Зениту» оставлять Азмуна на вторую часть сезона

Известный комментаторсчитает, что у нападающего «Зенита»не будет проблем с мотивацией, несмотря на то, что летом он перейдет в леверкузенский «Байер».

«Зенит благодарен Азмуну, он честно отрабатывает свой контракт. Кто его в дубль переводит? Было обращение пресс-атташе Макаренко. Он сказал, что Азмун — игрок "Зенита" до лета 2022 года. Больше никакой информации не было.

Вы все в плену интернета. По закону Сердар делает все правильно, он прекрасно относится к "Зениту" и хотел бы получить бонусы за сезон, в клубе выплачивают большие бонусы за победу в чемпионате.

Если его отправить в "Зенит-2" или дубль, он не получит то, что заработал. Способен ли он помочь клубу в оставшееся время? Он профессионал и будет приносить пользу, как и приносил», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, Азмун подписал с «Байером» пятилетний контракт. Иранец перейдет в немецкий клуб по окончании текущего сезона.