«Интер» ведет с «Аталантой» переговоры по Гозенсу

Защитник «Аталанты»близок к переходу в миланский

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы ведут переговоры о полноценном трансфере.

На Гозенска также претендует «Ньюкасл», но, как отмечается, «Интер» лидирует в борьбе за немецкого футболиста.

Inter are now in advanced talks with Atalanta for Robin Gosens. Negotiations progressing in order to complete the agreement immediately. 🇩🇪🤝 #Inter

Inter are leading the race over Newcastle to sign Gosens — while Stefano Sensi leaves the club to join Sampdoria on loan. pic.twitter.com/qVTdFXqf0r