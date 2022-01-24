Источник: Шевченко согласился возглавить сборную Польши

согласился возглавить сборную Польши, сообщает Telegram-канал vZbirna.

По данным источника, Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта. Зарплата специалиста составит 2,5 миллиона евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные — спонсоры.

Осталось согласовать нюансы контракта с «Дженоа». Напомним, что Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой. Украинец будет получать зарплату, пока не расторгнет контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

24 марта сборная Польши сыграет стыковой матч в отборе на ЧМ-2022 против России.