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    Источник: Шевченко согласился возглавить сборную Польши

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    Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши, сообщает Telegram-канал vZbirna.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    По данным источника, Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта. Зарплата специалиста составит 2,5 миллиона евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные — спонсоры.

    Осталось согласовать нюансы контракта с «Дженоа». Напомним, что Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой. Украинец будет получать зарплату, пока не расторгнет контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

    24 марта сборная Польши сыграет стыковой матч в отборе на ЧМ-2022 против России.

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