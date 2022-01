«Атлетико» близок к трансферу защитника «Лилля»

«Атлетико» подпишет левого защитника «Лилля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы уже согласовали трансфер, сегодня футболист из Мозамбика пройдёт медицинское обследование в Мадриде.

New signings are coming for Atletico Madrid. Deal completed with Lille for left back Reinildo Mandava — it’s fully agreed and he will undergo his medical in Madrid today. 🇲🇿 #Atleti

Atleti are also working to sign Daniel Wass this week. Final details to be sorted with Valencia. pic.twitter.com/ec3krhzuqJ