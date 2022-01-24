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    Рамос: Рад, что впервые забил за ПСЖ

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Реймс
    Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался о победе своей команды в матче против «Реймса» (4:0). Напомним, что испанец отметился дебютным голом за парижан.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Я очень рад, что мы победили, что я впервые сыграл в старте, да еще и забил. За работу всегда воздается. Счастлив, что отыграл 90 минут. Мне нравится играть дома, слышать поддержку болельщиков. Рад, что впервые забил за "ПСЖ". Надеюсь, в будущем голов будет еще больше.

    Важно улучшить физическую форму, чтобы дать этой команде лучшую версию себя. Особенно в момент, когда наступает лучшая пора сезона — это и чемпионат, и Кубок, и Лига чемпионов. Я долго не играл, а поле — это мой дом. Счастлив вернуться. Только на поле мне хорошо. Сначала мне было трудно, я так долго был в "Мадриде"... Но я нашел баланс. Психологически я в порядке», — приводит слова Рамоса Amazon Prime Video.

    Календарь и таблица Лиги 1

    ПСЖ остается лидером турнирной таблицы Лиги 1, набрав 53 очка к настоящему времени. Отрыв от ближайшего соперника в лице «Ниццы» составляет 11 баллов.

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