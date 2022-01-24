Иосифов: За полгода в «Вильярреале» здорово прибавил

«Волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубок, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс.

В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.

Уровень я ощутил уже на первой тренировке с "Вильярреалом", когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в "Вильярреале" здорово прибавил.

Честно говоря, предполагал, что еду во вторую команду, а на деле с первого же дня стал тренироваться с основой. Рад, что со стороны тренерского штаба есть такое доверие, стараюсь максимально его оправдывать.

Понятно, что пока в основном играю за вторую команду, но и тренировки с основой многое приносят. А матчи за резервистов — отличная возможность для развития молодых футболистов. Думаю, в нашей группе есть команды, которые не уступят аутсайдерам РПЛ или лидерам ФНЛ. Играют и "Альбасете", и "Кастельон", и "Реал Б", и Барселона Б», — приводит слова Иосифова «Спорт-Экспресс».