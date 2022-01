Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в Ла Лиге

Российский нападающийдебютировал в составев матче 22-го тура Ла Лиги.

Иосифов появился на поле на 93-й минуте домашнего матча против «Мальорки» (3:0), заменив Даниэля Парехо.

Свой дебютный матч за «Вильярреал» за пределами чемпионата Испании Иосифов провел в ноябре 2021 года.

Тогда 20-летний футболист вышел на замену в матче Кубка Испании против «Виктории» (8:0) и отметился забитым голом.

🇷🇺 Congratulations to Nikita Iosifov on his @LaLigaEN debut ⚽

Yet another player from the @CanteraGrogueta to feature for the Villarreal first team 👏!#YellowsAcademy pic.twitter.com/Ck0vhyADQB