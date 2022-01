«Брентфорд» продлил контракт с главным тренером

объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды

Датский специалист продлил с клубом соглашение до лета 2025 года.

«Брентфорд» также подписал новый контракт с помощником главного тренера Брайаном Римером.

Франк и Ример работают в «Брентфорде» с 2018 года.

«Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 23-х туров.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» может подписать контракт с Кристианом Эриксеном, который пережил сердечный приступ в матче Евро-2020.

✍ We're delighted to announce that Head Coach Thomas Frank and Assistant Head Coach Brian Riemer have signed new contracts through to 2025

📄 https://t.co/Ei7PqoORjJ#BrentfordFC pic.twitter.com/aF1QViGRRY