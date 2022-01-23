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    «Монпелье» вырвал победу у «Монако», Мавидиди оформил дубль

    «Монпелье» — «Монако»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Монпелье
    В матче 22-го тура чемпионата чемпионата Франции «Монпелье» одержал домашнюю победу над «Монако» — 3:2.

    «Монпелье»
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    «Монпелье»

    В составе победителей дубль оформил английский нападающий Стефи Мавидиди, еще один гол забил ивуарийский форвард Элье Ваи, записавший на свой счет еще и результативную передачу.

    За монегасков отличились нападающий Виссам Бен-Йеддер и бразильский защитник Вандерсон.

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал игру из-за мышечного повреждения.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Монако 3:2
    Голы: 1:0 Элье Ваи (13'), 2:0 Стефи Мавидиди (32'), 2:1 Виссам Бен-Йеддер (34'), 2:2 Vanderson (82'), 3:2 Стефи Мавидиди (90 + 1') Монпелье: Йонас Омлин, Арно Суке, Николя Коцца, Мамаду Сако, Михайло Ристич, Жордан Ферри, Жорис Шотар, Элье Ваи (Nicholas Gioacchini, 71'), Флоран Молле, Стефи Мавидиди, Валер Жермен (Саломон Самбья, 87') Монако: Софьян Диоп, Виссам Бен-Йеддер, Желсон Мартинш (Исмаил Якобс, 67'), Элиот Матазо (Юссуф Фофана, 67'), Орельен Чуаэми, Жеан Лукас (Vanderson, 57'), Caio Henrique (Томаш Рибейру, 89'), Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Александр Нюбель Предупреждения: Caio Henrique (10'), Рубен Агилар (65'), Стефи Мавидиди (90 + 2'), Саломон Самбья (90 + 2')

    «Монпелье» с 34 очками поднялся на шестую позицию турнирной таблицы лиги 1. «Монако» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 33 очка.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В следующем туре «Монпелье» сыграет в гостях с «Сент-Этьеном», а «Монако» примет дома «Лион». Обе встречи состоятся 5 февраля.

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