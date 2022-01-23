«Лацио» — «Аталанта»: счет матча 0:0

Римскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе бергамасков, но не отметился результативными действиями и был заменен на 71-й минуте. Россиянин покидал поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Аталанта 0:0 Лацио: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 69'), Луис Фелипе, Патрисио Габбарон, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто (Тома Башич, 79'), Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи Аталанта: Роберто Пикколи (Tommaso De Nipoti, 85'), Алексей Миранчук (Рафаэл Толой, 71'), Маттео Пессина (Alassane Sidibe, 85'), Джузеппе Пеццелла, Ремо Фройлер, Джорджио Скальвини (Йоаким Мехле, 61'), Давиде Дзаппакоста, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал, Берат Джимсити, Хуан Муссо Предупреждения: Джузеппе Пеццелла (33'), Давиде Дзаппакоста (39'), Рафаэл Толой (84')

«Аталанта» набрала 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 36 баллами располагается на 6-й строчке.