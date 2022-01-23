Гвардиола: «Сити» показал великолепную игру на протяжении 90 минут против топ-команды

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:1).

«Даже если бы мы победили сегодня, я не мог бы сказать, что гонка за титул окончена. Впереди много матчей, много тяжелый матчей, как сегодняшний. Сегодня мы играли хорошо, мы защищали наши цвета наилучшим возможным образом. Титул всегда будет следствием того, как мы играли. Сегодня мы играли хорошо.

Мы действительно провели очень хороший матч. Возможно, 10-15 минут мы были недостаточно агрессивны, но последние 20 минут были отличными, и второй тайм тоже был отличным. Мы показали великолепную игру на протяжении 90 минут против топ-команды», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

Календарь и таблица АПЛ

«Сити» остался на первом месте в АПЛ с 57-ю очками, в активе «Саутгемптона» 12-я позиция и 25 очков.