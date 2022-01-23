«Динамо» сыграет с «Рубином» и «Сочи» на сборе в Турции

На первом сборе подопечные Сандро Шварца проведут три встречи. Их соперниками станут болгарский ЦСКА (28 января), «Ружомберок» из Словакии (1 февраля), а также «Партизан» (2 февраля).
На втором сборе столичная команда запланировала пять товарищеских игр — против тбилисского «Динамо» (10 февраля), «Сочи» (10 февраля), РФШ из Латвии (13 февраля), эстонской «Левадии» (17 февраля) и «Рубина» (17 февраля).
В нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 18 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.
26 февраля москвичи сыграют в гостях против «Химок».
Расписание игр «Динамо» на зимние #ВТБтренировочныеСборы ⚪️🔵— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 23, 2022
🔹 На первом турецком сборе сыграем с командами из Болгарии, Словакии и Сербии
🔹 На втором — встретимся с одноклубниками из Тбилиси, соперниками из Латвии и Эстонии, а также двумя командами РПЛ#ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/aS0oniJXtT