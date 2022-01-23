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    «Динамо» сыграет с «Рубином» и «Сочи» на сборе в Турции

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    Стали известны соперники «Динамо» по контрольным матчам в рамках зимнего тренировочного сбора, который проходит в Турции.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    На первом сборе подопечные Сандро Шварца проведут три встречи. Их соперниками станут болгарский ЦСКА (28 января), «Ружомберок» из Словакии (1 февраля), а также «Партизан» (2 февраля).

    На втором сборе столичная команда запланировала пять товарищеских игр — против тбилисского «Динамо» (10 февраля), «Сочи» (10 февраля), РФШ из Латвии (13 февраля), эстонской «Левадии» (17 февраля) и «Рубина» (17 февраля).

    В нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 18 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

    26 февраля москвичи сыграют в гостях против «Химок».

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