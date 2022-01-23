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    «Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби

    «Челси» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над столичным «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 48-й минуте. По левому флангу мяч протащил Хадсон-Одои, сместился в центр, отдал пас на Зиеша правее, который шикарно пробил в дальнюю «девятку» на исполнение. Льорис только взглядом проводил мяч.

    А на 55-й минуте хозяева поля заработали штрафной удар на левом фланге. Подача последовала от Маунта к линии вратарской площади, и Тьяго Силва срезал мяч в дальний угол головой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Тоттенхэм 2:0
    Голы: 1:0 Хаким Зиеш (47'), 2:0 Тьяго Силва (55') Челси: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Маланг Сарр, Жоржиньо (Н’Голо Канте, 73'), Хаким Зиеш (Сауль Ньигес, 90'), Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои (Маркос Алонсо, 87'), Ромелу Лукаку Тоттенхэм: Стивен Бергвейн, Гарри Кейн, Райан Сесеньон (Лукас Моура, 56'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс (Бриан Хиль, 89'), Мэтт Доэрти, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Джафет Танганга (Оливер Скипп, 57'), Уго Льорис Предупреждения: Тьяго Силва (24'), Джафет Танганга (37'), Жоржиньо (42')

    Команда Томаса Тухеля с 47 очками осталась на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 36 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем матче «Челси» сыграет на выезде против «Кристалл Пэлас» (19 февраля), а «Тоттенхэм» примет дома «Саутгемптон» (9 февраля).

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