«Челси» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над столичным(2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте. По левому флангу мяч протащил Хадсон-Одои, сместился в центр, отдал пас на Зиеша правее, который шикарно пробил в дальнюю «девятку» на исполнение. Льорис только взглядом проводил мяч.

А на 55-й минуте хозяева поля заработали штрафной удар на левом фланге. Подача последовала от Маунта к линии вратарской площади, и Тьяго Силва срезал мяч в дальний угол головой.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Тоттенхэм 2:0 Голы: 1:0 Хаким Зиеш (47'), 2:0 Тьяго Силва (55') Челси: Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Маланг Сарр, Жоржиньо (Н’Голо Канте, 73'), Хаким Зиеш (Сауль Ньигес, 90'), Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои (Маркос Алонсо, 87'), Ромелу Лукаку Тоттенхэм: Стивен Бергвейн, Гарри Кейн, Райан Сесеньон (Лукас Моура, 56'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс (Бриан Хиль, 89'), Мэтт Доэрти, Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Джафет Танганга (Оливер Скипп, 57'), Уго Льорис Предупреждения: Тьяго Силва (24'), Джафет Танганга (37'), Жоржиньо (42')

Команда Томаса Тухеля с 47 очками осталась на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе 36 очков.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем матче «Челси» сыграет на выезде против «Кристалл Пэлас» (19 февраля), а «Тоттенхэм» примет дома «Саутгемптон» (9 февраля).