Петржела: Азмун может потерять мотивацию выкладываться в матчах за «Зенит»

Экс-тренер «Зенита»прокомментировал новость о том, что нападающий питерцевпо окончании сезона перейдет в «Байер».

«Есть вероятность, что Азмун перестанет выкладываться в играх за "Зенит". Может начать уклоняться от борьбы, чтобы не получить травму перед переходом в новый клуб. Мне не очень нравится такой формат трансфера, когда мысли футболиста уже в другой стране, в другой лиге.

Но Азумуну надо сказать большое спасибо, он принес много пользы "Зениту". Их связка с Дзюбой лучшая за всю историю РПЛ. Для "Зенита" это огромная потеря. Лишь бы на его место купили хорошего нападающего.

В "Байере" Азмун заиграет, если они летом продадут Шика. Вижу только такой вариант. Шик сильнее Сердара», — приводит слова Петержела Sport24.