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    Петржела: Азмун может потерять мотивацию выкладываться в матчах за «Зенит»

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    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость о том, что нападающий питерцев Сердар Азмун по окончании сезона перейдет в «Байер».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Есть вероятность, что Азмун перестанет выкладываться в играх за "Зенит". Может начать уклоняться от борьбы, чтобы не получить травму перед переходом в новый клуб. Мне не очень нравится такой формат трансфера, когда мысли футболиста уже в другой стране, в другой лиге.

    Но Азумуну надо сказать большое спасибо, он принес много пользы "Зениту". Их связка с Дзюбой лучшая за всю историю РПЛ. Для "Зенита" это огромная потеря. Лишь бы на его место купили хорошего нападающего.

    В "Байере" Азмун заиграет, если они летом продадут Шика. Вижу только такой вариант. Шик сильнее Сердара», — приводит слова Петержела Sport24.

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