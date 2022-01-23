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    «Атлетик» одержал победу над «Райо Вальекано»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Райо Вальекано Атлетик
    В матч 22-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао со счетом 0:1.

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    Единственный мяч забил 18-летний полузащитник Нико Серрано (30-я минута).

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Атлетик 0:1
    Гол: 0:1 Nico Serrano (30') Райо Вальекано: Лука Зидан, Иван Балью, Esteban Ariel Saveljich, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Пате Сисс (Ранди Нтекья, 76'), Сантьяго Комесанья, Иси Паласон (Бебе, 86'), Оскар Трехо (Унаи Лопес, 76'), Альваро Гарсия, Радамель Фалькао (Серхио Гвардиола, 69') Атлетик: Рауль Гарсия (Юри Берчиче, 84'), Иньяки Уильямс, Nico Serrano (Микель Весга, 62'), Дани Гарсия, Ойер Саррага (Нико Уильямс, 75'), Алехандро Беренгер, Микель Баленсиага, Иньиго Мартинес, Даниэль Вивиан, Иньиго Лекуэ, Унай Симон Предупреждения: Иньяки Уильямс (17'), Ойер Саррага (62'), Дани Гарсия (69'), Унай Симон (82'), Иньиго Лекуэ (86'), Нико Уильямс (88'), Унаи Лопес (90')

    В активе «Атлетико» девятая строчка и 31 балл в таблице Примеры, у «Райо Великано» восьмое место и такое же количество очков.

    Следующий матч «Райо» проведет 2 февраля в Кубке Испании против «Мальорки», а «Атлетик» встретится с «Реалом» днем позже.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельном матче «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» — 0:0.

    Встреча на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Хетафе 0:0
    Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Игор Субельдия (Ариц Элустондо, 62'), Робен Ле Норман, Диего Рико, Хон Гуриди (Benat Turrientes, 83'), Андер Гевара, Рафинья (Давид Сильва, 69'), Аднан Янузай (Порту Кристиан, 69'), Александр Сёрлот (Александер Исак, 62'), Микель Оярсабаль Хетафе: Оскар Родригес (Dario Poveda, 85'), Борха Майораль (Хайме Мата, 77'), Неманья Максимович, Мауро Арамбарри, Карлос Аленья, Матиас Оливера, Jorge Cuenca, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Игор Субельдия (51'), Jorge Cuenca (90')
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