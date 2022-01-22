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    «Ньюкасл» переиграл «Лидс» на выезде

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    «Лидс» принимал на своём поле «Ньюкасл» в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии. Матч закончился со счётом 0:1 в пользу гостей.

    Джонджо Шелви
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    Джонджо Шелви

    Единственный гол матча был забит на 75-й минуте. Джонжо Шелви мощно пробил после розыгрыша углового и забросил мяч в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Ньюкасл 0:1
    Гол: 0:1 Джонджо Шелви (75') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Стюарт Даллас, Робин Кох, Рафаэл Диас, Матеуш Клих (Джо Джелхардт, 80'), Родриго, Джек Харрисон, Даниэль Джеймс (Тайлер Робертс, 71') Ньюкасл: Крис Вуд, Аллан Сент-Максимен, Райан Фрейзер, Жоэлинтон (Шон Лонгстафф, 42'), Джонджо Шелви, Джозеф Уиллок, Пол Дамметт (Хавьер Манкильо, 63'), Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс (Киран Кларк, 69'), Киран Триппьер, Мартин Дубравка Предупреждения: Даниэль Джеймс (57'), Пол Дамметт (62'), Стюарт Даллас (67'), Диего Льоренте (74'), Родриго (85')

    «Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 22 очка, а «Ньюкасл» расположился на 18-м месте в их активе 15 очков.

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