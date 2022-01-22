«Эвертон» минимально проиграл «Астон Вилле»

на своём поле принималв рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт в дополнительное время первого тайма на 48-й минуте когда Эмилиано Буэндия перепрыгнул всю оборону и из пределов вратарской нанес точный удар головой в верхний угол ворот. У голкипера не было шансов среагировать.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Астон Вилла 0:1 Гол: 0:1 Эмилиано Буэндия (45 + 3') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джонджо Кенни, Йерри Мина, Мэйсон Холгейт, Бен Годфри, Эндрос Таунсенд (Энтони Гордон, 56'), Абдулайе Дукуре (Tyler Onyango, 65'), Андре Гомеш (Аллан, 51'), Демарай Грей, Доминик Калверт-Льюин, Ришарлисон Астон Вилла: Олли Уоткинс (Дэнни Ингс, 79'), Филиппе Коутиньо (Carney Chukwuemeka, 74'), Эмилиано Буэндия, Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Лука Динь, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Андре Гомеш (45 + 1'), Доминик Калверт-Льюин (50'), Йерри Мина (58'), Дамиан Эмилиано Мартинес (69'), Мэтти Кэш (75'), Аллан (82'), Бен Годфри (83'), Тайрон Мингс (86')

«Астон Вилла» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 26 очков, а «Эвертон» располагается на 16-м с 19-ю очками в активе.