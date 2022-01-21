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    «Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Холанна

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    «Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает ESPN.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    По информации источника, 21-летний норвежец хочет перейти в «Реал».

    В «Манчестер Юнайтед» считают, что не смогут переубедить нападающего и хотят сосредоточится на альтернативных вариантах усиления атаки .

    Таким образом, мадридский клуб стал фаворитом в борьбе за Холанна.

    В нынешнем сезоне Холанн забил 22 мяча и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.

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