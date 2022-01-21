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    Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги

    «Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Арсенал
    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Английской лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 19-й минуте.В атаке с ходу Диогу Жота получил мяч ближе к левому краю, далее сместился в центр, добрался до радиуса штрафной и несильно низом пробил в противоход вратарю — получилось в угол ворот.

    А на 77-й минуте Диогу Жота откликнулся на заброс Трента из глубины, грудью протолкнул мяч себе на ход, забрался в штрафную и перекинул голкипера, вышедшего из ворот.

    Уже на 90-й минуте Томас Парти пошёл в опрометчивый подкат против Фабиньо, за что получил вторую жёлтую карточку.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Арсенал Лондон — Ливерпуль 0:2
    Голы: 0:1 Диогу Жота (19'), 0:2 Диогу Жота (79') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Альберт Самби Локонга, Букайо Сака, Emile Smith Rowe (Томас Парти, 74'), Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 74') Ливерпуль: Диогу Жота, Роберто Фирмино (Неко Уильямс, 84'), Kaide Gordon (Такуми Минамино, 63'), Кёртис Джонс, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 75'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (Ибраима Конате, 46'), Трент Александер-Арнольд, Кивин Келлехер Предупреждения: Александр Ляказетт (44'), Такэхиро Томиясу (56'), Ибраима Конате (63'), Кёртис Джонс (82'), Томас Парти (87'), Томас Парти (90'), Такуми Минамино (90 + 1')

    Напомним, первая встреча на «Энфилде» закончилась вничью 0:0.

    В финальном матче Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Финал состоится 27 февраля.

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