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    Захар Волков прокомментировал переход в «Химки»

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    Новичок «Химок» Захар Волков прокомментировал переход в подмосковный клуб.

    Захар Волков
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    Захар Волков

    «У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой. Хорошо меня встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду, но уверен, что с каждым днем всё будет только лучше. С нетерпением жду возобновления сезона и надеюсь, что удастся выполнить задачу, которая поставлена перед нами — сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Положение в турнирной таблице перед переходом меня не смущало — у нас очень хорошие шансы. Разумеется, я раньше слышал про "Химки", потому что с детства смотрел РПЛ.

    На футбольном поле ни с кем не пересекался, но заочно знаком с Андреем Алексеевичем Сосницким, который также недавно присоединился к команде. Благодарю руководство клуба и тренерский штаб за доверие и приглашение в "Химки". Хочу ответить взаимностью на футбольном поле и помочь выполнить задачу», — цитирует Волкова пресс-служба «красно-чёрных».

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