Конте: «Тоттенхэм» не хочет сдаваться. Никогда

Главный тренер «Тоттенхэма»высказался после победы над «Лестером» (3:2) в перенесенном матче 17-го тура АПЛ.

«Думаю, сегодня мы показали, что не хотим сдаваться. Никогда. Игроки очень хорошо знают, какой должна быть наша философия. Мы должны сражаться до конца и стараться при этом добиться нужного результата.

Сегодня проиграть эту игру было бы неправильно. У нас было очень много моментов, нам не везло, когда мы пропускали голы. Но мы верили до конца. Мы хотели три очка и заслужили их.

Мы знаем, что нам предстоит долгий путь. Но для меня важно знать, что игроки хотят стать лучше. Шаг за шагом нам нужно поднимать уровень и улучшать качество. Сегодня мы провели хорошую игру.

Мне сложно говорить о том, какая у нас цель. У нас впереди длинный путь, сейчас нужно работать. Мы знаем, что нужно биться за каждый результат. Будет очень тяжело, учитывая уровень турнира», — цитирует Конте ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея две игры в запасе. «Лисы» с 25 очками остались на десятой позиции.