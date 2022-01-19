Тухель: «Челси» устал морально и физически. Парням нужно несколько дней отдыха

Главный тренер «Челси»поделился впечатлениями после ничьей с(1:1) в рамках АПЛ.

«Мы выглядели уставшими, и это действительно так. Мы знали, что "Брайтон" хорошо готов, у них было больше времени на подготовку.

После финального свистка стадион праздновал, словно они добыли победу. Таковы реалии.

Мы все перепробовали, но мы устали морально и физически, это было видно. Парням нужно несколько дней отдыха, другого решения нет.

Я не видел много команд, которые против "Брайтона" контролировали игру в течение всех 90 минут. Они играют храбро и стараются проникать в вашу штрафную, чтобы создавать моменты.

Конечно, если ты умеешь использовать даже полумомент, чтобы забить второй гол, то сможешь выиграть. Это то, что обычно мы делали.

Сейчас сложно быть строгим по отношению к нашим игрокам, так как я знаю, что происходит. Даже по реакции на гол видно, что они устали. Это было чувство облегчения. Такой мне сейчас видится команда», — сказал Тухель BBC Sport.