Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Спартак»

Хуан Лопес, агент полузащитника «Валенсии», опроверг информацию о том, что футболист может продолжить карьеру в

«Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со "Спартаком".

Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только о настоящем», — приводит слова агента Sport24.

Контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года. В текущем чемпионате Испании российский футболист провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее Лопес прокомментировал слухи о том, что Черышев может стать игроком ЦСКА.

Ранее стало известно, что Черышев возобновил тренировки после повторного заражения коронавирусом.