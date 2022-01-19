Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Спартак»

Денис Черышев Фото: globallookpress.com
«Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со "Спартаком".
Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только о настоящем», — приводит слова агента Sport24.
Контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года. В текущем чемпионате Испании российский футболист провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.
Ранее Лопес прокомментировал слухи о том, что Черышев может стать игроком ЦСКА.
Ранее стало известно, что Черышев возобновил тренировки после повторного заражения коронавирусом.