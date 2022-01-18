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    Директор «Лацио» опроверг слухи о переходе Мурики в ЦСКА

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    Директор «Лацио» Игли Таре заявил, что нападающий римского клуба Ведат Мурики не перейдет в ЦСКА, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Ведат Мурики
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    Ведат Мурики

    «Это были только слухи. Он не переходит в ЦСКА», — сказал Игли Таре.

    Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил римскому клубу около 2,5 миллиона евро за полугодичную аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа за 8 миллионов.

    Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне Мурики сыграл 11 матчей в серии А и отметился одной голевой передачей.

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