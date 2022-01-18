Директор «Лацио» опроверг слухи о переходе Мурики в ЦСКА

Директор «Лацио»заявил, что нападающий римского клубане перейдет в ЦСКА, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Это были только слухи. Он не переходит в ЦСКА», — сказал Игли Таре.

Vedat Muriqi won’t join CSKA Moscow, Lazio director Igli Tare says: “It was a fake news. He’s not joining CSKA Moscow”. 🚫🇷🇺 #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2022

Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил римскому клубу около 2,5 миллиона евро за полугодичную аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа за 8 миллионов.

Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне Мурики сыграл 11 матчей в серии А и отметился одной голевой передачей.