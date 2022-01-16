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    Пенальти принес «Роме» победу на «Кальяри»

    «Рома» — «Кальяри»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 22-го тура чемпионата Италии «Рома» одержала домашнюю победу над «Кальяри» со счетом 1:0.

    «Рома»
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    «Рома»

    Единственный гол был забит на 33-й минуте — с пенальти отличился португальский хавбек римлян Сержиу Оливейра.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Кальяри 1:0
    Гол: 1:0 Сержиу Оливейра (пенальти) (33') Рома: Руй Патрисиу, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Dimitrios Keramitsis, 90'), Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Matias Vina, Жордан Верету (Эдоардо Бове, 90'), Сержиу Оливейра, Николо Дзаньоло (Рик Карсдорп, 86'), Генрих Мхитарян, Felix Afena-Gyan (Эльдор Шомуродов, 75'), Тэмми Абрахам Кальяри: Жоао Педро, Леонардо Паволетти, Гастон Перейро (Наитан Нандес, 69'), Далберт (Хараламбос Ликояннис, 80'), Алессандро Дейола, Рэзван Марин, Габриэле Цаппа, Андреа Карбони, Эдоардо Гольданига, Giorgio Altare (Лука Гальяно, 88'), Алессио Краньо Предупреждения: Сержиу Оливейра (23'), Леонардо Паволетти (26'), Андреа Карбони (27'), Далберт (32'), Джанлука Манчини (39'), Felix Afena-Gyan (58'), Giorgio Altare (70')

    «Рома» набрала 35 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Серии А, обойдя «Лацио». «Кальяри» находится на 18-й позиции — 16 очков.

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