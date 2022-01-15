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    Бензема рассказал, что изменилось в «Реале» после ухода Роналду

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    Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что изменилось в команде после ухода форварда Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Когда Роналду играл за "Реал", он забивал 50-60 голов в год. Необходимо было приспосабливаться. Мне приходилось больше двигаться по полю, давать ему пространство.

    Когда Криштиану ушёл, я взял на себя ответственность, стал забивать и отдавать голевые передачи. Можно сказать, что я перехватил управление. Всё идёт хорошо. Я не играю как Роналду, а он не играет как Бензема. Когда Криштиану был в "Реале", я больше создавал, а он забивал», — цитирует Бензема Marca.

    В данный момент португалец выступает за «Манчестер Юнайтед», куда летом 2021 года перешёл из «Ювентуса».

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