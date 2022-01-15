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    Жиго не планирует продлевать контракт со «Спартаком»

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    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, скорее всего, не будет продлевать контракт с клубом.

    Самюэль Жиго
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    Самюэль Жиго

    Действующее соглашение французского футболиста со «Спартаком» рассчитано до лета 2022 года.

    По информации «Чемпионата», Жиго не намерен обсуждать возможное продление контракта со «Спартаком».

    Попытки договориться с защитником не доходили до обсуждения конкретных цифр из-за семейных обстоятельств, связанных с сыном защитника.

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    • У Жиго идет суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном. Ребенок родился 1 января 2019-го во Франции. Супруга отказалась переезжать в Россию, пара развелась, а сын остался жить с матерью.

    По французским законам необходимо, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребенком. Только в этом случае он может получить возможность опеки над ним.

    Ранее сообщалось, что на Жиго претендуют «Марсель», «Лион», турецкий «Трабзонспор», «Рома» и мексиканский «Тигрес».

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