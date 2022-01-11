«Рома» может заплатить «Спартаку» миллион евро за Жиго

Защитник «Спартака»может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Жиго попал в список трансферных целей «Ромы», сообщает Transfermarketweb.

При этом по информации «Матч ТВ», в январе переход Жиго в «Рому» маловероятен из-за индекса ликвидности, за соответствием которому сейчас достаточно строго следят в Серии А.

«Трансфер Жиго? В январе это невозможно. От серьезных трат "Рому", как и многие другие команды, в ближайшее время будет удерживать индекс ликвидности. Это то правило, на которое недавно сетовал Маурицио Сарри, когда у него спросили о будущих трансферах "Лацио".

В сущности, этот индекс оценивает способность компании выполнять взятые на себя финансовые обязательства в определенные сроки по отношению к имеющимся у нее ликвидным ресурсам.

Насколько мне известно, при нынешнем индексе ликвидности, "Рома" может потратить в зимнее трансферное окно около одного миллиона евро. Соответственно, это та сумма, которую римляне могут предложить "Спартаку", если речь идет о покупке Жиго. Либо же могут предложить вариант с арендой защитника до конца сезона. Но, как мне кажется, ни одно из таких предложений не устроит москвичей», — объяснил собеседник издания.

Контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Жиго претендуют «Марсель», «Лион», турецкий «Трабзонспор» и мексиканский «Тигрес».