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    «Марсель» интересуется защитником «Спартака»

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    Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов «Марселя». Об этом сообщает L’Equipe.

    Самуэль Жиго
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    Самуэль Жиго

    «Провансальцы» хотят укрепить оборону следующим летом. Приоритетными вариантами для приобретения являются Самуэль Жиго из «Спартака» и Сеад Колашинац из «Арсенала». Оба футболиста могут перейти в «Марсель» бесплатно, на правах свободных агентов.

    Так же на Жиго претендуют французский «Лион», турецкий «Трабзонспор» и мексиканский «Тигрес». Контракт 28-летнего француза со «Спартаком» истекает по окончании этого сезона.

    Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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