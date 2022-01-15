Коутиньо: Соскучился по таким играм и по Премьер-лиге

Полузащитник «Астон Виллы», прокомментировал возвращение в АПЛ. В 22 тура «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ман Юнайтед» (2:2).

«Соскучился по таким играм и по Премьер-лиге. Я очень рад быть в "Астон Вилле" со своими новыми партнёрами по команде. Это было хорошее начало, мы верили в себя до конца и не проиграли.

Нервничал ли я перед игрой? Да, немного, я не очень хорошо говорю по-английски, поэтому предпочитаю, чтобы за меня говорили мои действия на поле. Я счастлив, это была первая игра, и я хочу упорно работать, чтобы совершенствоваться и быть в лучшей форме.

Было много взлётов и падений. Это в прошлом, я здесь и сосредоточен на целях клуба и тренера. Хочу хорошо поработать, чтобы помочь своим товарищам по команде и клубу», — цитирует Коутиньо BBC.

Коутиньо отметился голом и отдал голевую передачу, что помогло спастись команде от поражения.