«Марсель» объявил о подписании контракта с Седриком Бакамбу

Конголезский нападающий французского происхожденияподписал контракт с «Марселем». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Бакамбу перешёл во французский клуб на правах свободного агента. Последним клубом нападающего был китайский «Бейцзин Гоань», за который тот выступал с января 2018 года, перейдя из испанского «Вильярреала» за € 40 млн. Ранее Бакамбу также играл за турецкий «Бурсаспор» и французский «Сошо».

Всего за свою карьеру Бакамбу принял участие в 339 матчах, в которых забил 147 голов и отдал 36 голевых передач. На его счету также 38 матчей за сборную Конго, 13 голов и одна голевая передача.