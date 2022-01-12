Кроос намерен завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала»заявил о желании завершить карьеру в составе «сливочных».

«Я специально выбрал контракт до 2023 года, когда мы с "Реалом" в прошлый раз его продлевали. Когда соглашение закончится, мне будет 33 года. Хороший возраст, чтобы подумать о будущем. Нет смысла пытаться кого-то обмануть, я говорю открыто.

Я все еще очень хорошо себя чувствую, но, во-первых, мой уровень должен соответствовать "Реалу", во-вторых, тело должно давать играть, и в-третьих, у меня должно быть желание. Если все это будет, то мы проведем переговоры. Если нет, мой контракт закончится в 2023-м», — цитирует Крооса Kicker.

Напомним, что Кроос стал игроком «Королевского клуба» в 2014 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах «Реала» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.