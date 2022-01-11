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    Канчельскис: Кокорину надо заканчивать карьеру, если больше нет желания играть в футбол

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о проблемах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Жалко Кокорина — подавал такие большие надежды и перспективы, а сейчас получает смешные премии.

    Жизнь продолжается, конечно, очень печально и обидно, но обижаться нужно только на самого себя — он не сыграл ни одной полноценной игры.

    Если у него есть желание играть в футбол, то надо продолжать, а если нет — лучше заканчивать карьеру.

    Время покажет, остались ли у него шансы заиграть на прежнем уровне. Все зависит от него», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

    Напомним, Кокорин был признан «посмешищем года» в чемпионате Италии

    Ранее сообщалось, что Кокорина хотят подписать подмосковные «Химки».

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