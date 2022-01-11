Канчельскис: Кокорину надо заканчивать карьеру, если больше нет желания играть в футбол

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о проблемах нападающего «Фиорентины»

«Жалко Кокорина — подавал такие большие надежды и перспективы, а сейчас получает смешные премии.

Жизнь продолжается, конечно, очень печально и обидно, но обижаться нужно только на самого себя — он не сыграл ни одной полноценной игры.

Если у него есть желание играть в футбол, то надо продолжать, а если нет — лучше заканчивать карьеру.

Время покажет, остались ли у него шансы заиграть на прежнем уровне. Все зависит от него», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, Кокорин был признан «посмешищем года» в чемпионате Италии

Ранее сообщалось, что Кокорина хотят подписать подмосковные «Химки».