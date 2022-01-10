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    «Вильярреал» и «Атлетико» поделили очки

    «Вильярреал» — «Атлетико»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 2:2 в матче 20-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыл форвард «матрасников» Анхель Корреа. Аргентинцу удалось с центра поля перебросить мяч через голкипера Херонимо Рульи и забить гол.

    На 23-й минуте Жерар Морено имел возможность забить с 11-метрового, но форварду не удалось реализовать пенальти. На 29-й минуте защитник хозяев Пау Торрес сравнял счет.

    На 58-й минуте Альберто Морено вывел хозяев вперед, с передачи Жерара Морено. Через 11 минут хавбек «Атлетико» Жоффрей Кондогбиа забил ответный мяч. В добавленное ко второму тайму время Кондогбиа заработал вторую жёлтую карточку и был удален с поля.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Атлетико 2:2
    Голы: 0:1 Анхель Корреа (10'), 1:1 Пау Торрес (29'), 2:1 Альберто Морено (58'), 2:2 Жоффрей Кондогбиа (67') Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Первис Эступинан (Nicolas Jackson, 86'), Этьен Капу (Висенте Иборра, 80'), Даниэль Парехо, Мойсес Гомес, Ману Тригерос (Альфонсо Педраса, 74'), Альберто Морено (Йереми Пино, 74'), Херар Морено Атлетико: Матеус Кунья (Коке, 63'), Анхель Корреа, Тома Лемар, Жоффрей Кондогбиа, Родриго Де Пауль (Жоау Фелиш, 62'), Янник Карраско, Ренан Лоди (Шиме Врсалько, 63'), Марио Эрмосо, Фелипе, Маркос Льоренте, Ян Облак Предупреждения: Жоффрей Кондогбиа (71'), Жоффрей Кондогбиа (90 + 2')

    «Атлетико» с 33 очками занимает в таблице четвертое место. «Вияльярреал» с 29 очками расположился на восьмой позиции.

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