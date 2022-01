«Рома» может арендовать полузащитника «Порту»

«Рома» интересуется полузащитником «Порту», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб хочет арендовать 29-летнего португальца до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа за 15 миллионов евро. Сообщается, что ясность в переговорах может проявиться на следующей неделе.

AS Roma are still pushing to sign Sergio Oliveira from FC Porto. Talks will continue next week — AS Roma are offering loan plus buy option around €15m, covering Oliveira salary. 🇵🇹 #transfers

Still no full agreement reached but negotiations ongoing.