«Венеция» — «Милан»: счет 0:3, обзор голов

Златан Ибрагимович Фото: globallookpress.com
Счет открыл Златан Ибрагимович на 2 минуте матча. После него дважды отметился защитник Тео Эрнандес.
На 57 минуте у хозяев красную карточку за игру рукой получил Михаэль Свобода.
Футбол. Италия. Серия А
Венеция — Милан 0:3
Голы: 0:1 Златан Ибрагимович (3'), 0:2 Тео Эрнандес (48'), 0:3 Тео Эрнандес (пенальти) (59') Предупреждения: Алексис Салемакерс (5'), Маттео Габбиа (37'), Pietro Ceccaroni (56'), Сандро Тонали (73') Удаление: Michael Svoboda (58')
После этой победы «Милан» набрал 48 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А.
«Венеция» с 17 очками занимает 16 место в списке. Это ее второе поражение подряд.