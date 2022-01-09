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    «Милан» всухую разгромил «Венецию»

    «Венеция» — «Милан»: счет 0:3, обзор голов

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    В матче 21 тура Серии А «Милан» одержал выездную победу над «Венецией» со счетом 3:0.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    Счет открыл Златан Ибрагимович на 2 минуте матча. После него дважды отметился защитник Тео Эрнандес.

    На 57 минуте у хозяев красную карточку за игру рукой получил Михаэль Свобода.

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Милан 0:3
    Голы: 0:1 Златан Ибрагимович (3'), 0:2 Тео Эрнандес (48'), 0:3 Тео Эрнандес (пенальти) (59') Предупреждения: Алексис Салемакерс (5'), Маттео Габбиа (37'), Pietro Ceccaroni (56'), Сандро Тонали (73') Удаление: Michael Svoboda (58')

    После этой победы «Милан» набрал 48 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А.

    «Венеция» с 17 очками занимает 16 место в списке. Это ее второе поражение подряд.

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