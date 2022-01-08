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    «РБ Лейпциг» в большинстве разгромил «Майнц», «Байер» поделил очки с «Унионом»

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    В матче 18-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 4:1.

    «РБ Лейпциг»
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    «РБ Лейпциг»

    В составе победителей по разу отличились Доминик Собослаи и Кристофер Нкунку, а Андре Силва оформил дубль.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Майнц 4:1
    Голы: 1:0 Андре Силва (пенальти) (21'), 2:0 Доминик Собослаи (47'), 2:1 Ли Джэ Сон (57'), 3:1 Кристофер Нкунку (58'), 4:1 Андре Силва (61') Предупреждения: Ли Джэ Сон (16'), Штефан Белл (59') Удаление: Александер Хак (19')

    Леверкузенский «Байер» в домашнем матче 18-го тура Бундеслиги сыграл вничью с «Унионом» — 2:2.

    В составе хозяев голами отметились Патрик Шик и Джонатан Та. За гостей дублем отличился Гриша Премель.

    Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев остался на скамейке запасных.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Унион 2:2
    Голы: 1:0 Патрик Шик (38'), 1:1 Гриша Прёмель (45'), 1:2 Гриша Прёмель (50'), 2:2 Жонатан Та (84') Предупреждения: Кристофер Триммель (31'), Жонатан Та (59'), Марвин Фридрих (85')

    В другом матче игрового дня «Хоффенхайм» оказался сильнее «Аугсбурга» благодаря дублю Илы Бебу.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Аугсбург 3:1
    Голы: 0:1 Михаэль Грегорич (5'), 1:1 Ила Бебу (38'), 2:1 Ила Бебу (44'), 3:1 Давид Раум (90 + 3') Предупреждение: Кристоф Баумгартнер (75')

    «Байер» не может победить 4-й матч подряд и с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «РБ Лейпциг» занимает 8-е место в таблице чемпионата Германии с 25 очками.

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