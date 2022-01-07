Джеррард о Коутиньо: Я его очень уважаю. Это мой друг

Главный тренер «Астон Виллы»прокомментировал переход в команду на правах аренды полузащитника «Барселоны», сообщает официальный сайт команды.

«63 матча за сборную Бразилии, серийный победитель, играл за "Барселону", был невероятен в "Ливерпуле".

Я понимаю, почему многие болельщики по всей стране говорят о нём. Не думаю, что получить прозвище "волшебник" может футболист, который не является особенным. Я его очень уважаю.

Он дважды выиграл Ла Лигу с "Барселоной", дважды выиграл Кубок Испании. По его странице в Википедии видно, что это серийный победитель. Я могу сказать об этом игроке только хорошее. Это мой друг», — сказал Джеррард.

Джеррард и Коутиньо вместе играли за «Ливерпуль» с 2013 по 2015 год.