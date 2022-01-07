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    Джеррард о Коутиньо: Я его очень уважаю. Это мой друг

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    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал переход в команду на правах аренды полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает официальный сайт команды.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    «63 матча за сборную Бразилии, серийный победитель, играл за "Барселону", был невероятен в "Ливерпуле".

    Я понимаю, почему многие болельщики по всей стране говорят о нём. Не думаю, что получить прозвище "волшебник" может футболист, который не является особенным. Я его очень уважаю.

    Он дважды выиграл Ла Лигу с "Барселоной", дважды выиграл Кубок Испании. По его странице в Википедии видно, что это серийный победитель. Я могу сказать об этом игроке только хорошее. Это мой друг», — сказал Джеррард.

    Джеррард и Коутиньо вместе играли за «Ливерпуль» с 2013 по 2015 год.

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