Хавбек «Баварии» выбрал переход в «Венецию» вместо ЦСКА

Мюнхенская «Бавария» хотела продать своего полузащитникав московский ЦСКА, но сам 22-летний француз предпочёл вариант перехода в итальянскую «Венецию», сообщает журналист Кристиан Фальк.

«Бавария» хотела продать Кюизанса именно в ЦСКА, так как российский клуб сделал более выгодное с финансовой точки зрения предложение. Но вместо € 10 млн, которые предлагали армейцы, «Бавария» получила всего € 4,5 млн от «Венеции».

