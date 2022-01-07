«Ювентус» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

Туринскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Дрис Мертенс получил мяч от Политано на углу штрафной «Юве» и классно пробил под дальнюю штангу.

На 55-й минуте Федерико Кьеза с линии штрафной площади «Наполи» отправил мяч в дальний нижний угол, сравняв счет.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Наполи 1:1 Голы: 0:1 Дрис Мертенс (23'), 1:1 Федерико Кьеза (54') Предупреждения: Алекс Сандро (44'), Диего Демме (87'), Пауло Дибала (90 + 7')

После этой игры «Ювентус» располагается на 5-й строчке в таблице Серии А — 35 очков. «Наполи» идет на третьей строчке с 40 очками.