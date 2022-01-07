ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Тоттенхэм»Тухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс
  • 00:37
    • «Ювентус» поделил очки с «Наполи»
  • 22:31
    • «Милан» в большинстве обыграл «Рому», Ибрагимович не забил пенальти
  • 22:18
    • Черчесов: Я демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может
  • 20:31
    • ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера 2021 года
    Все новости спорта

    «Ювентус» поделил очки с «Наполи»

    «Ювентус» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи
    Туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Дрис Мертенс получил мяч от Политано на углу штрафной «Юве» и классно пробил под дальнюю штангу.

    На 55-й минуте Федерико Кьеза с линии штрафной площади «Наполи» отправил мяч в дальний нижний угол, сравняв счет.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Наполи 1:1
    Голы: 0:1 Дрис Мертенс (23'), 1:1 Федерико Кьеза (54') Предупреждения: Алекс Сандро (44'), Диего Демме (87'), Пауло Дибала (90 + 7')

    После этой игры «Ювентус» располагается на 5-й строчке в таблице Серии А — 35 очков. «Наполи» идет на третьей строчке с 40 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лёгкий проход для «Атлетико»
  • «Райо Махадаонда» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сколько шайб «Кэпс» получат в свою сетку от «Сент-Луиса»?
  • «Сент-Луис» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Манчестер Сити» покуражится в Суиндоне?
  • «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кудерметова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Касаткина — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры