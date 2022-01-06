Мбаппе: Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Время пришло

Форвард «ПСЖ»заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе французского клуба, сообщает CNN.

В 1/8 финала турнира парижане встретятся с мадридским «Реалом».

«Мы должны быть готовы. Время пришло. Это самая важная часть сезона. Конечно, мы хотим сделать шаг вперёд. Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить», — сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 4 гола в шести матчах в Лиге чемпионов и 5 голов в двух играх Кубка Франции.