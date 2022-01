«Болонья» может получить техническое поражение из-за неявки на матч с «Интером»

Матч 20-го тура итальянской Серии Анаходится на грани срыва. Хозяева не приехали на стадион «Ренато Далль'Ара», где должна была состояться игра. При этом миланский клуб прибыл на матч и находится на стадионе, сообщает Get Italian Football News.

«Болонья» не прибыла на встречу 20-го тура чемпионата Италии из-за вспышки коронавируса. Команду посадили на карантин.

As things stand, Inter v Bologna will not be able to go ahead. Bologna's squad is yet to travel but Inter will be at the stadium. The referees are expected to wait till the first half and then award the result to Inter (via Sky Italia).