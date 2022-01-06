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    Арвеладзе отреагировал на слухи о возможном назначении на пост тренера «Краснодара»

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    Грузинский специалист Шота Арвеладзе прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Краснодар».

    Шота Арвеладзе
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    Шота Арвеладзе

    «Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" — хороший клуб.

    Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», — приводит слова Арвеладзе «РБК Спорт».

    «Краснодар» ранее объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко.

    Сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» также является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

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