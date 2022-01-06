Арвеладзе отреагировал на слухи о возможном назначении на пост тренера «Краснодара»

Грузинский специалистпрокомментировал информацию о том, что он может возглавить

«Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" — хороший клуб.

Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», — приводит слова Арвеладзе «РБК Спорт».

«Краснодар» ранее объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко.

Сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» также является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.