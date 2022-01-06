Арвеладзе отреагировал на слухи о возможном назначении на пост тренера «Краснодара»

Шота Арвеладзе Фото: globallookpress.com
«Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" — хороший клуб.
Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», — приводит слова Арвеладзе «РБК Спорт».
«Краснодар» ранее объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко.
Сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» также является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.
В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.