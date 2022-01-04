Моутинью: Победа на «Олд Траффорд» — это потрясающе

Полузащитник «Вулверхэмптона»прокомментировал победу над «Ман Юнайтед» (1:0) в матче 21 тура АПЛ.

«Все, чего я хочу — помогать своей команде. Победа на "Олд Траффорд" над таким сильным соперником — это потрясающе.

Мы приехали сюда, чтобы играть в футбол. В первом тайме мы нанесли много ударов. Во второй половине они перестроились на игру в 3 защитника, стали играть как мы. Но мы все контролировали и позволили им создать всего один момент. Мы заслужили эту победу за всю ту работу, что проделывали 90 минут», — приводит слова Моутинью BBC.

Для МЮ это было первое поражение под руководством Ральфа Рангника.