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    Моутинью: Победа на «Олд Траффорд» — это потрясающе

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    Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью прокомментировал победу над «Ман Юнайтед» (1:0) в матче 21 тура АПЛ.

    Жоау Моутинью
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    Жоау Моутинью

    «Все, чего я хочу — помогать своей команде. Победа на "Олд Траффорд" над таким сильным соперником — это потрясающе.

    Мы приехали сюда, чтобы играть в футбол. В первом тайме мы нанесли много ударов. Во второй половине они перестроились на игру в 3 защитника, стали играть как мы. Но мы все контролировали и позволили им создать всего один момент. Мы заслужили эту победу за всю ту работу, что проделывали 90 минут», — приводит слова Моутинью BBC.

    Для МЮ это было первое поражение под руководством Ральфа Рангника.

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