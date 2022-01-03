«Барселона» провела презентацию Торреса. Футболист поделился эмоциями

«Барселона» провела официальную презентацию новичкана стадионе «Камп Ноу». Испанец появился на поле в форме без игрового номера, поприветствовал каталонских зрителей, а затем почеканил мяч и принял участие в фотосессии.

«Переход в "Барселону" — мечта. Мы знаем, каким клубом является этот клуб, его величие. Сделаю всё, чтобы вывести "Барселону" на то место, которое она заслуживает.

Я готов играть, практически восстановился от травмы, надеюсь, в скором времени смогу радовать всех болельщиков "Барселоны", — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

21-летний Торрес стал игроком "Барселоны" в начале 2022 года, перейдя из "Манчестер Сити" за € 55 млн. В настоящее время испанский нападающий восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение ожидается в середине января.