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    «Барселона» провела презентацию Торреса. Футболист поделился эмоциями

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    «Барселона» провела официальную презентацию новичка Феррана Торреса на стадионе «Камп Ноу». Испанец появился на поле в форме без игрового номера, поприветствовал каталонских зрителей, а затем почеканил мяч и принял участие в фотосессии.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    «Переход в "Барселону" — мечта. Мы знаем, каким клубом является этот клуб, его величие. Сделаю всё, чтобы вывести "Барселону" на то место, которое она заслуживает.

    Я готов играть, практически восстановился от травмы, надеюсь, в скором времени смогу радовать всех болельщиков "Барселоны", — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

    21-летний Торрес стал игроком "Барселоны" в начале 2022 года, перейдя из "Манчестер Сити" за € 55 млн. В настоящее время испанский нападающий восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение ожидается в середине января.

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