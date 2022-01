Лапорта: Холанн в «Барселоне»? Все возможно

Президент «Барселоны»не исключил, что «сине-гранатовые» попытаются подписать нападающего дортмундской «Боруссии», сообщает Фабрицио Романо.

«Холанн в "Барселоне"? Мы работаем над тем, чтобы построить топ-клуб. Все возможно, если мы будем делать все правильно, а я уверен, что мы будем. Топ-футболисты хотят играть за нас. Очевидно, что мы восстанавливаем статус нашей команды», — сказал Лапорта.

Barça president Joan Laporta when asked about Erling Haaland: “We’re working to build a top team. Everything is possible if we do things well. And I’m sure we will”. 🔴 #FCB

“Top players are open to join Barça. We’re definitely recovering our status”, Laporta added. pic.twitter.com/1jySbAGRe0