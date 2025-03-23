1-й таймАнглия — АлбанияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнАнглия — Албания. Онлайн Винисиус Жуниор«Арсенал» дома сдержит «Реал», «Интер» выбьет «Баварию». Прогнозы на четвертьфиналы ЛЧ 2024/25 Килиан Мбаппе«Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА
    Все новости спорта

    Леон Эдвардс порадует местную публику нокаутом?

    Эдвардс — Брэди. Ставка (к. 1.61) и прогноз на ММА, UFC London, 23 марта 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Леон Эдвардс Прогнозы на Камару Усман Прогнозы на Колби Ковингтон Прогнозы на Гилберт Бернс Прогнозы на Белал Мухаммад
    Прогноз и ставки на Эдвардс — Брэди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леон Эдвардс
    В рамках турнира UFC London 23 марта состоится поединок Леона Эдвардса и Шона Брэди в полусреднем весе. Начало — 01:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Эдвардс — Брэди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Леон Эдвардс

    Турнирное положение: Эдвардс бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе. Прошлом году британец потерял титул и теперь занимает первую строчку в рейтинге.

    Последние бои: Эдвардс за 12 предыдущих встреч уступил лишь однажды. Летом прошлого года «Рокки» в реванше проиграл единогласным решением судей Белалу Мухаммаду и лишился титула. До этого Леон остановил Колби Ковингтона. А также дважды победил Камару Усмана, решением большинства и нокаутом в пятом раунде хай-киком.

    Состояние бойца: Все свои поединки Леон предпочитает вести в стойке. Его стиль представляет собой монотонную и аккуратную работу на дальней дистанции. При этом у Эдвардса также неплохой уровень атакующий борьбы. Он умеет переводить оппонентов на канвас работать первым номером в партере.

    Шон Брэди

    Турнирное положение: Шон располагается на пятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. Несмотря на возраст в 32 года, до сих пор считается молодым и перспективным бойцом.

  • Эдвардс сразится с Брэди, Олберг подерется с Блаховичем. Анонс карда UFC London
  • Эдвардс намерен закрыть проигрыш от Мухаммада, Олберг в погоне за статусом претендента
  • Вчера

    • Последние бои: В ММА единственное поражение за 17 встреч потерпел от Белала Мухаммада техническим нокаутом, что говорит о пробелах в ударке. Но ту неудачу американец закрыл в битвах с Келвином Гастелумом и Гилбертом Бернсом.

    Состояние бойца: В крайних двух поединках Брэди показал очень убедительные выступления. Однако его борьба далеко не всегда работала против реальных топов, как тот же Мухаммад.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    С кардио у американца проблем никогда не бывает. Но далеко не всегда он выбирает удачные тайминги для проходов в ноги.

    Статистика для ставок

    • В ММА единственное поражение за 17 встреч Брэди потерпел от Белала Мухаммада

    • Эдвардс за 12 предыдущих встреч уступил лишь однажды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Американский боец этом противостоянии считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Брэди можно поставить с коэффициентом 1.77. На триумф Эдвардса предлагают поставить за 2.10.

    Прогноз: Это будет типичное противостояние двух бойцов с разными стилями. Если учесть невысокую активность Леона в стойке, то финиша от него ожидать точно не стоит. Да и Брэди не всегда спешит разбирать оппонентов на канвасе. В таком поединке вполне стоит ожидать судейского решения.

    Ставка: Полный бой за 1.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бенчич — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мухова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальта — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Андорра — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.74
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Киз — Аванесян
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вашингтон — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бублик — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эдвардс — Брэди: прогноз и ставка за 1.61, статистика, коэффициенты матча 23.03.202501:45. Леон Эдвардс порадует местную публику нокаутом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры