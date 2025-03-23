Леон Эдвардс
Турнирное положение: Эдвардс бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе. Прошлом году британец потерял титул и теперь занимает первую строчку в рейтинге.
Последние бои: Эдвардс за 12 предыдущих встреч уступил лишь однажды. Летом прошлого года «Рокки» в реванше проиграл единогласным решением судей Белалу Мухаммаду и лишился титула. До этого Леон остановил Колби Ковингтона. А также дважды победил Камару Усмана, решением большинства и нокаутом в пятом раунде хай-киком.
Состояние бойца: Все свои поединки Леон предпочитает вести в стойке. Его стиль представляет собой монотонную и аккуратную работу на дальней дистанции. При этом у Эдвардса также неплохой уровень атакующий борьбы. Он умеет переводить оппонентов на канвас работать первым номером в партере.
Шон Брэди
Турнирное положение: Шон располагается на пятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. Несмотря на возраст в 32 года, до сих пор считается молодым и перспективным бойцом.
Последние бои: В ММА единственное поражение за 17 встреч потерпел от Белала Мухаммада техническим нокаутом, что говорит о пробелах в ударке. Но ту неудачу американец закрыл в битвах с Келвином Гастелумом и Гилбертом Бернсом.
Состояние бойца: В крайних двух поединках Брэди показал очень убедительные выступления. Однако его борьба далеко не всегда работала против реальных топов, как тот же Мухаммад.
С кардио у американца проблем никогда не бывает. Но далеко не всегда он выбирает удачные тайминги для проходов в ноги.
Статистика для ставок
- В ММА единственное поражение за 17 встреч Брэди потерпел от Белала Мухаммада
- Эдвардс за 12 предыдущих встреч уступил лишь однажды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Американский боец этом противостоянии считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Брэди можно поставить с коэффициентом 1.77. На триумф Эдвардса предлагают поставить за 2.10.
Прогноз: Это будет типичное противостояние двух бойцов с разными стилями. Если учесть невысокую активность Леона в стойке, то финиша от него ожидать точно не стоит. Да и Брэди не всегда спешит разбирать оппонентов на канвасе. В таком поединке вполне стоит ожидать судейского решения.
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Ставка: Полный бой за 1.61.