В рамках турнира UFC London 23 марта состоится поединок Леона Эдвардса и Шона Брэди в полусреднем весе. Начало — 01:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Эдвардс — Брэди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Леон Эдвардс

Турнирное положение: Эдвардс бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе. Прошлом году британец потерял титул и теперь занимает первую строчку в рейтинге.

Последние бои: Эдвардс за 12 предыдущих встреч уступил лишь однажды. Летом прошлого года «Рокки» в реванше проиграл единогласным решением судей Белалу Мухаммаду и лишился титула. До этого Леон остановил Колби Ковингтона. А также дважды победил Камару Усмана, решением большинства и нокаутом в пятом раунде хай-киком.

Состояние бойца: Все свои поединки Леон предпочитает вести в стойке. Его стиль представляет собой монотонную и аккуратную работу на дальней дистанции. При этом у Эдвардса также неплохой уровень атакующий борьбы. Он умеет переводить оппонентов на канвас работать первым номером в партере.

Шон Брэди

Турнирное положение: Шон располагается на пятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. Несмотря на возраст в 32 года, до сих пор считается молодым и перспективным бойцом.

Последние бои: В ММА единственное поражение за 17 встреч потерпел от Белала Мухаммада техническим нокаутом, что говорит о пробелах в ударке. Но ту неудачу американец закрыл в битвах с Келвином Гастелумом и Гилбертом Бернсом.

Состояние бойца: В крайних двух поединках Брэди показал очень убедительные выступления. Однако его борьба далеко не всегда работала против реальных топов, как тот же Мухаммад.

С кардио у американца проблем никогда не бывает. Но далеко не всегда он выбирает удачные тайминги для проходов в ноги.

Статистика для ставок

В ММА единственное поражение за 17 встреч Брэди потерпел от Белала Мухаммада

Эдвардс за 12 предыдущих встреч уступил лишь однажды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Американский боец этом противостоянии считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу Брэди можно поставить с коэффициентом 1.77. На триумф Эдвардса предлагают поставить за 2.10.

Прогноз: Это будет типичное противостояние двух бойцов с разными стилями. Если учесть невысокую активность Леона в стойке, то финиша от него ожидать точно не стоит. Да и Брэди не всегда спешит разбирать оппонентов на канвасе. В таком поединке вполне стоит ожидать судейского решения.

Ставка: Полный бой за 1.61.