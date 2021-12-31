СМИ: «Барселона» согласовала контракт с Моратой

Нападающий мадридского «Атлетико»может продолжить карьеру в

Как пишет Catalunya Ràdio, переход испанца , сейчас выступающего за «Ювентус» на правах аренды, зимой не исключен.

«Барселона» уже согласовала условия личного контракта с Моратой. Сине-гранатовые связывались с руководством «Ювентуса» по вопросу перехода Альваро. В ходе общения стало ясно, что итальянский клуб открыт к переговорам.

Источники в «Барсе» сообщают, что «Атлетико» пока не очень открыт к сделке, но тот факт, что за мадридский клуб на правах аренды играет Антуан Гризманн, может поспособствовать трансферу.

«Барса» готова продать «Ювентусу» нападающего Мемфиса Депая. Он не встроен в игру клуба при Хави, а его уход облегчит зарплатную ведомость «Барсы» и поможет зарегистрировать новичков.

В этом сезоне Мората принял участие в 23 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.