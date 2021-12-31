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    СМИ: «Барселона» согласовала контракт с Моратой

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    Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Как пишет Catalunya Ràdio, переход испанца , сейчас выступающего за «Ювентус» на правах аренды, зимой не исключен.

    «Барселона» уже согласовала условия личного контракта с Моратой. Сине-гранатовые связывались с руководством «Ювентуса» по вопросу перехода Альваро. В ходе общения стало ясно, что итальянский клуб открыт к переговорам.

    Источники в «Барсе» сообщают, что «Атлетико» пока не очень открыт к сделке, но тот факт, что за мадридский клуб на правах аренды играет Антуан Гризманн, может поспособствовать трансферу.

    «Барса» готова продать «Ювентусу» нападающего Мемфиса Депая. Он не встроен в игру клуба при Хави, а его уход облегчит зарплатную ведомость «Барсы» и поможет зарегистрировать новичков.

    В этом сезоне Мората принял участие в 23 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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